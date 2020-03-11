Киев идет на карантин: прекращается обучение и отменяются массовые мероприятия, фото — Суспильне

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Карантин вводят в Киеве. Власти столицы решили не ждать официального решения правительства относительно ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, и с 12 марта ввели собственные запреты.

С четверга до конца марта прекращается обучение в школах и университетах, отменены массовые мероприятия.

О таком решении в своем обращении 11 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

План противоэпидемических мероприятий и ограничений в столице предусматривает, что предварительно они будут действовать до конца марта. В Киеве ограничат образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах.

Ограничивают и проведения массовых мероприятий в столице (концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий). Власть закрывает и развлекательные центры, развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

Кличко призвал киевлян не паниковать и ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила гигиены.

Вчера мэр сообщил, что Киев получил 1200 быстро-тестов на коронавирус.