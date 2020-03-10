Киев получил 1,2 тыс. быстро-тестов на коронавирус (ФОТО)

Киев получил 1,2 тыс. быстро-тестов на коронавирус — Кличко, фото — Pixabay

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Ракурс

Киевские больницы 10 марта получили быстрые тесты для диагностирования коронавируса, которые заказала мэрия.

В столицу поступили из-за рубежа 1 тыс. 200 быстро-тестов, но до конца этой недели прибудет еще 5 тыс, сообщил в Фейсбук мэр Киева Виталий Кличко.

Эти тесты развезут в семь определенных базовых больниц, которые могут приннять пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, в Киев на этой неделе должно прибыть и оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах. Его Кличко пообещал установить в аэропорту им. Сикорского и в «Борисполе».

Сегодня заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что тест-системы, которые должны были прибыть в Украину 10 марта, ожидаются 15 марта. Задержки с поставкой, по его словам, связаны с проблемами в авиасообщении.

Ляшко напомнил, что быстро-тесты — это тесты, которые условно «делаются у постели больного». В Минздраве отметили, что не стоит путать быстро-тесты со специальными тест-системами, которые используют для лабораторий.