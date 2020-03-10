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Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ, фото: Reuters

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ (ФОТО)

10 мар 2020, 19:58
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Врачи в Великобритании подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека. Счастливчиком стал 40-летний житель Лондона Адам Кастильехо.

Страшный диагноз врачи объявили мужчине в 2003 году, сообщает Guardian. Побороть вирус ему помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, который также диагностировали у Кастильехо.

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ, фото: Guardian

В 2012 году ему поставили диагноз острый миелогенный лейкоз, а затем провели трансплантацию стволовых клеток костного мозга.

У донора обнаружили мутацию гена, которая защищала его, а теперь и «лондонского пациента» от ВИЧ. Как отмечают медики, Кастильехо прекратил прием антиретровирусных препаратов более 30 месяцев назад, а вирус в его анализах так и не появился снова.

Ранее аналогичная пересадка костного мозга с той же мутацией помогла излечиться от ВИЧ первому в мире человеку — так называемому «берлинском пациенту» Тимоти Брауну. Об этом стало известно в 2011 году, через 3,5 года после трансплантации.


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