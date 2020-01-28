Новости США: бизнесмен получил иск за 40-кратное повышение цены на препарат для ВИЧ-инфицированных, фото — quibbll.com

https://racurs.ua/n132798-naibolee-nenavistnyy-amerikanec-poluchil-isk-za-40-kratnoe-povyshenie-ceny-na-preparat-dlya.html

Ракурс

Мартин Шкрели, американский бизнесмен албанского происхождения, получил иск за 4000-процентное повышение цены на важный препарат, который используют инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

В 2015 году компания Мартина Шкрели купила права на препарат «дараприм», сообщает Reuters. Это единственные на рынке лекарства от токсоплазмоза, их чаще всего используют ВИЧ-инфицированные. Гений бизнеса решил поднять цену с 17,50 долл. до 750 долл. за таблетку, поскольку убедился, что конкуренты не смогут сделать более дешевую версию лекарства. За это СМИ прозвали Шкрели «самым ненавистным человеком Америки».

В 2017 году его бросили в тюрьму в Пенсильвании на семь лет за мошенничество и обман инвесторов. Теперь Шкрели грозит еще один приговор и выплата компенсации пострадавшим от повышения цены.

Шкрели разбогател с помощью игры на фармацевтическом рынке. Он выкупает лицензии на некоторые препараты и поднимает их цену на тысячи процентов.

Американец албанского происхождения создал несколько инвестиционных фондов, которые искали возможности для вложения средств с максимальной доходностью. Это вызвало гневную реакцию потребителей и политиков, а Шкрели назвали «лицом жадности» и «самым ненавистным» гражданином Америки.

Иск против Шкрели подала его бывшая биотехнологическая компания Retrophin, которая отстранила его от работы в 2014 году. В августе 2015 году компания подала на своего основателя в суд, обвинив его в том, что миллионер построил финансовую пирамиду, вводя в заблуждение инвесторов и используя деньги Retrophin как собственную «копилку».