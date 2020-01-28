Евросоюз перечислит Украине 500 млн евро после одобрения МВФ

Транш Евросоюза. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n132797-evrosouz-perechislit-ukraine-500-mln-evro-posle-odobreniya-mvf.html

Ракурс

Евросоюз сможет выделить Украине 500 млн евро в рамках программы макроэкономической помощи лишь в том случае, если украинская сторона выполнит все условия Международного валютного фонда (МВФ).

Такое заявление сделал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время сегодняшнего совместного брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Домбровскис отметил, что Еврокомиссия уже начала все процедуры выделения Украине второго транша в рамках программы, которая неразрывно связана с программой МВФ. Поэтому выполнение предыдущих условий МВФ является обязательным для получения Украиной помощи ЕС.

Гончарук выразил надежду, что Украина получит второй транш в первом квартале этого года.

При этом, премьер-министр уточнил, что украинская сторона рассчитывает получить деньги от ЕС уже в ближайшие недели или месяцы.

Как ранее писал «Ракурс», первый транш в сумме 500 млн евро был перечислен Украине 11 декабря 2019 года.