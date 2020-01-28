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Ракурс
Транш Євросоюзу. Фото: NewsOne

Євросоюз перерахує Україні 500 млн євро після схвалення МВФ

28 січ 2020, 19:07
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Євросоюз зможе виділити Україні 500 млн євро в рамках програми макроекономічної допомоги лише в тому випадку, якщо українська сторона виконає всі умови Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Таку заяву зробив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час сьогоднішнього спільного брифінгу з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

Домбровскіс зазначив, що Єврокомісія вже почала всі процедури виділення Україні другого траншу в рамках програми, яка нерозривно пов’язана з програмою МВФ. Тому виконання попередніх умов МВФ є обов’язковим для отримання Україною допомоги ЄС.

Гончарук висловив сподівання, що Україна отримає другий транш у першому кварталі цього року.

При цьому, прем'єр-міністр уточнив, що українська сторона розраховує отримати гроші від ЄС вже в найближчі тижні або місяці.

Як раніше писав «Ракурс», перший транш у сумі 500 млн євро було перераховано Україні 11 грудня 2019 року.

Джерело: Ракурс


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