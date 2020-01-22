Євросоюз може виділити Україні 500 млн євро вже в лютому. Фото: Capital

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Ракурс

Транш від Євросоюзу в розмірі 500 млн євро Україна може отримати вже у лютому 2020 року. Це буде останній транш, передбачений цією програмою макроекономічної підтримки України з боку Європейського союзу.

Зазначимо, йдеться про четверту програму макрофінансової допомоги, яку ЄС надає Україні. Перший транш фінансової допомоги за цією програмою Україна отримала у листопаді 2018 року, зазначив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк в Twitter.

Як повідомлялося, Європейський союз раніше висунув ряд умов для того, щоб Україна отримала даний транш. Серед них — прийняття закону про протидію відмиванню грошей, про авторизовані економічні операції, впровадження ефективної системи перевірки електронних декларацій і прийняття середньострокового плану реформування митної та податкової адміністрації.

Як писав «Ракурс», Україна і Міжнародний валютний фонд (МВФ) можуть підписати нову угоду в першому кварталі 2020 року.