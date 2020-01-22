Евросоюз может выделить Украине 500 млн евро уже в феврале. Фото: Capital

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Ракурс

Транш от Евросоюза в размере 500 млн евро Украина может получить уже в феврале 2020 года. Это будет последний транш, предусмотренный данной программой макроэкономической поддержки Украины со стороны Европейского союза.

Отметим, речь идет о четвертой программе макрофинансовой помощи, которую ЕС предоставляет Украине. Первый транш финансовой помощи по данной программе Украина получила в ноябре 2018 года, отметил брюссельский корреспондент «Радіо Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

Как сообщалось, Европейский союз ранее выдвинул ряд условий для того, чтобы Украина получила данный транш. Среди них — принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операциях, внедрение эффективной системы проверки электронных деклараций, а также принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации.

Как писал «Ракурс», Украина и Международный валютный фонд (МВФ) могут подписать новое соглашение в первом квартале 2020 года.