Новини США: бізнесмен отримав позов за 40-разове підвищення ціни на препарат для ВІЛ-інфікованих, фото — quibbll.com

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Мартін Шкрелі, американський бізнесмен албанського походження, отримав позов за 4000-відсоткове підвищення ціни на важливий препарат, який використовують інфіковані на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ).

У 2015 році компанія Мартіна Шкрелі купила права на препарат «дараприм», повідомляє Reuters. Це єдині на ринку ліки від токсоплазмозу, їх найчастіше використовують ВІЛ-інфіковані. Геній бізнесу вирішив підняти ціну з 17,50 дол. до 750 дол. за таблетку, оскільки переконався, що конкуренти не зможуть зробити більш дешеву версію ліки. За це ЗМІ прозвали Шкрелі «найбільш ненависною людиною Америки».

У 2017 році його кинули у в’язницю в Пенсильванії на сім років за шахрайство та обман інвесторів. Тепер Шкрелі загрожує ще один вирок та виплата компенсації постраждалим від підвищення ціни.

Шкрелі розбагатів за допомогою гри на фармацевтичному ринку. Він викуповує ліцензії на деякі препарати і піднімає їх ціну на тисячі відсотків.

Американець албанського походження створив кілька інвестиційних фондів, які шукали можливості для вкладення коштів з максимальною прибутковістю. Це викликало гнівну реакцію споживачів і політиків, а Шкрелі назвали «обличчям жадібності» і «найбільш ненависним» громадянином Америки.

Позов проти Шкрелі подала його колишня біотехнологічна компанія Retrophin, яка усунула його від роботи у 2014 році. У серпні 2015 року компанія подала на свого засновника в суд, звинувативши його в тому, що мільйонер побудував фінансову піраміду, вводячи в оману інвесторів і використовуючи гроші Retrophin як власну «скарбничку».