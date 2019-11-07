Несколько штаммов ВИЧ выделены в отдельный новый подтип, фото: Air Force Medical Service

https://racurs.ua/n129150-neskolko-shtammov-vich-vydeleny-v-otdelnyy-novyy-podtip-uchenye.html

Ракурс

Штаммы ВИЧ выделили в отдельный новый подтип.

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Специалисты компании Abbott провели соответствующие исследования. Данные результатов наблюдений опубликованы в Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

Новый подтип L распространен в основном на территории Конго. Он более опасен, чем остальные, эволюционировал и разделился на несколько вариантов.

Современные правила классификации предусматривают выделение штамма ВИЧ в отдельный подтип. Для этого его следует зафиксировать у трех людей. Их организмы точно не могут быть заражены друг от друга.

Выделить штамма ВИЧ в отдельный подтип ученые смогли на основе образца CG-0018a-01. Медики получили его в 2001 году. Концентрация вирусных РНК в крови больного была недостаточно высока для точного секвенирования. Эксперты не решились сделать однозначное утверждение.

К исследованию присоединилось компания Abbott. Она 25 лет занимается поиском разных вирусных штаммов в разных странах мира и секвенированием их генома. В 2018 году команда специалистов объявила о методике, которая позволяет работать даже с низкими концентрациями вирусных РНК.

Подтип L — это первое изменение в классификации штаммов ВИЧ. Он не был признан официально. Эксперты полагают, что по миру могут циркулировать и другие представители вируса иммунодефицита человека подтипа L.

Ранее массовое заражение ВИЧ зафиксировали в Пакистане. Зараженных оказалось более 400 человек.