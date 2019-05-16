Массовое заражение ВИЧ зафиксировали в Пакистане. Фото: Life

https://racurs.ua/n122004-massovoe-zarajenie-vich-zafiksirovali-v-pakistane.html

Ракурс

Массовое заражение ВИЧ зафиксировали в деревне на юге Пакистана. Зараженных оказалось более 400 человек, среди которых много детей. Они уже сдали тест на ВИЧ и получили положительные результаты.

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Доктор в одной из деревень в провинции Синд заразил сотни людей ВИЧ с помощью шприца. Пока неизвестно, сделал ли он это специально. Сам педиатр все отрицает. Об этом сообщает министерство здравоохранения Пакистана, передает medicalxpress.

Обвиняемый врач находится в тюрьме. У него также положительный результат теста на ВИЧ.

По всему Пакистану фиксируют рост заболеваемости ВИЧ. Эксперты утверждают, что проблема кроется во врачах-шарлатанах и их халатном обращении с использованием антисанитарного оборудования.

Согласно неофициальным данным, в Пакистане работает около 600 тыс. врачей шарлатанов. Они для экономии денег вводят своим пациентам инъекции одним шприцом.

Среди заболевших есть дети всех возрастов. Их родители плохо понимают природу заболевания: одни переживают, что с маленькими детьми перестанут играть, другие — что они не смогут сочетаться браком. Многие пакистанцы просят врачей привезти какие-то лекарства от болезни.

Пакистан долгое время считался страной с низкой распространенностью ВИЧ, однако сейчас страна занимает второе место по темпам роста ВИЧ в Азии. Только в 2017 году было зафиксировано около 20 тыс. новых случаев заболевания.

Как ранее сообщал «Ракурс», медики смогли вылечить еще одного человека от ВИЧ. Это уже третий случай.