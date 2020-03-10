Друга в історії людина повністю вилікувалася від ВІЛ, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n134953-druga-v-istoriyi-ludyna-povnistu-vylikuvalasya-vid-vil-foto.html

Ракурс

Лікарі у Великій Британії підтвердили повне вилікування від ВІЛ другої в історії людини. Щасливчиком став 40-річний мешканець Лондона Адам Кастільєхо.

Страшний діагноз лікарі оголосили чоловіку у 2003 році, повідомляє Guardian. Побороти вірус йому допомогла пересадка стовбурових клітин кісткового мозку в рамках лікування раку, який також діагностували у Кастільєхо.

У 2012 році йому поставили діагноз гострий мієлогенний лейкоз, а потім провели трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку.

У донора виявили мутацію гена, яка захищала його, а тепер і «лондонського пацієнта» від ВІЛ. Як зазначають медики, Кастільєхо припинив прийом антиретровірусних препаратів понад 30 місяців назад, а вірус в його аналізах так і не з’явився знову.

Раніше подібна пересадка кісткового мозку з тієї ж мутацією допомогла вилікуватися від ВІЛ першій у світі людині — так званому «берлінському пацієнту» Тімоті Брауну. Про це стало відомо в 2011 році, через 3,5 роки після трансплантації.