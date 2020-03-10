Тесты на коронавирус: в Минздраве назвали количество и цену быстро-тестов

https://racurs.ua/n134917-testy-na-koronavirus-v-minzdrave-nazvali-kolichestvo-i-cenu-bystro-testov.html

Ракурс

Ситуацию с наличием в Украине тест-систем на коронавирус в ходе сегодняшнего брифинга прокомментировал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он сообщил, что тест-системы, которые должны были прибыть в Украину 10 марта, сейчас ожидаются 15 марта. Задержка с поставкой, по его словам, связана с проблемами в авиасообщении.

Ляшко также информировал, сколько быстро-тестов приобрел Минздрав у китайской стороны. Он напомнил, что быстро-тесты — это тесты, которые «делаются у постели больного, наличие медицинского образования для такого тестирования не обязательно».

Если частные учреждения или аптеки начнут закупать быстро-тесты — любой сможет их приобрести и провериться… Сейчас мы закупаем в Китае и передаем их в больницы… Сейчас в аптеках быстро-тестов нет, — отметил Ляшко.

По его словам, Украина закупила тысячу тестов для больниц. Ориентировочная стоимость быстро-тестов составляет 360 грн. В то же время, в Минздраве отметили, что не стоит путать быстро-тесты и специальные тест-системы.

Тест-системы — это тесты для лабораторий. Ожидается поставка дополнительно 50 тест-систем (одна тест-система может анализировать около сотни образцов). Они вылетели из Копенгагена, скоро будут у нас, — сообщил Ляшко.

Напомним, китайский коронавирус может храниться в воздухе закрытого кондиционированного помещения не менее 30 мин.