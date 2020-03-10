В мире продолжается вспышка нового коронавируса

https://racurs.ua/n134916-koronavirus-v-belarusi-obnarujili-esche-treh-inficirovannyh-karta.html

Ракурс

В Беларуси медики обнаружили еще трех человек, инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Все трое вернулись из Италии, которая является европейским эпицентром этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

В ведомстве утверждают, что к этим лицам применены превентивные меры по изоляции, поэтому дальнейшее распространение инфекции удалось предотвратить.

В каком именно населенном пункте обнаружили инфицированных, не сообщается.

Также в Минздраве Беларуси утверждают, что трое больных коронавирусом вылечились, а состояние других — удовлетворительное, в частности, в них отсутствует повышенная температура тела. Больные находятся под контролем.

Таким образом, в Беларуси уже вообще зафиксировано девять случаев коронавируса. Умерших от этой болезни не было.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Италии из-за вспышки коронавируса введен карантин по всей территории страны.