Коронавирус в Беларуси: обнаружили еще трех инфицированных (КАРТА)https://racurs.ua/n134916-koronavirus-v-belarusi-obnarujili-esche-treh-inficirovannyh-karta.htmlРакурс
В Беларуси медики обнаружили еще трех человек, инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2.
Все трое вернулись из Италии, которая является европейским эпицентром этого заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.
В ведомстве утверждают, что к этим лицам применены превентивные меры по изоляции, поэтому дальнейшее распространение инфекции удалось предотвратить.
В каком именно населенном пункте обнаружили инфицированных, не сообщается.
Также в Минздраве Беларуси утверждают, что трое больных коронавирусом вылечились, а состояние других — удовлетворительное, в частности, в них отсутствует повышенная температура тела. Больные находятся под контролем.
Таким образом, в Беларуси уже вообще зафиксировано девять случаев коронавируса. Умерших от этой болезни не было.
Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)
Напомним, в Италии из-за вспышки коронавируса введен карантин по всей территории страны.