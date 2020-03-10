Пентагон отправил в Европу стелс-бомбардировщики B-2 Spirit. Фото: modelforce.ru

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Ракурс

Соединенные Штаты Америки перебросили в Европу оперативную группу стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

Боевые самолеты, вылетевшие с авиабазы «Уайтмен» в Миссури, уже прибыли на авиабазу «Лажес» на Азорских островах (Португалия). В Европе американские пилоты примут участие в учениях по интеграции в театр военных действий и летной подготовки. Об этом сообщается на сайте Европейского командования Вооруженных сил США.

Самолеты будут работать на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования США. Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе позволяют членам экипажей ознакомиться с театром военных действий и демонстрировать приверженность США своим союзникам и партнерам, — отмечается в заявлении командования.

Европейское командование ВС США отмечает, что интеграция с союзниками по НАТО и другими странами-партнерами позволяет американским военным выстраивать долгосрочные стратегические отношения.

Как известно, на авиабазе «Лажес» дислоцируется 65-я группа наземного обслуживания. Эта группа задействуются в боевых операциях для обеспечения экспедиционных перемещений боевых самолетов и поддержания глобальной связи с командирами боевых подразделений.

Напомним, в январе в США заявили, что готовы отправить в регион дополнительный контингент. Всего планируется перебросить около 3 тыс. военнослужащих. Они служат в части сил быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии.