Коронавирус: новый глава аппарата Белого дома самостоятельно поместил себя в карантин

Марк Медоуз. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n134914-koronavirus-novyy-glava-apparata-belogo-doma-samostoyatelno-pomestil-sebya-v-karantin.html

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Коронавирус не смотрит на положение своих жертв в обществе, заразиться инфекцией может любой человек, независимо от своего статуса или размера кошелька. Новый руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз решил самостоятельно поместить себя на 14-дневный карантин.

Такое решение Медоуз принял, когда узнал, что во время недавно проходившей конференции консервативных кругов Республиканской партии США он общался с заразившимся коронавирусом человеком, пишет The Hill.

Конференция проходила с 26 по 29 февраля в штате Мэриленд. С момента контакта с зараженным коронавирусом прошло десять дней, поэтому Медоуз решил до среды побыть дома на карантине.

В настоящее время у чиновника не обнаружено никаких симптомов коронавирусной инфекции. В результате тестирования, коронавирус у Медоуза обнаружен не был.

В настоящее время зараженный коронавирусом человек, который был участником конференции консервативных кругов Республиканской партии США, находится в больнице.

Еще четверо республиканцев подтвердили, что контактировали с зараженным во время конференции. Республиканцы заявили, что у них не было обнаружено никаких симптомов коронавируса, но они проходили карантин в качестве меры предосторожности.

Следует отметить, что двое из этих республиканцев контактировали с президентом США Дональдом Трампом до того, как узнали о заражении участника конференции. Трамп также посетил конференцию, но не контактировал напрямую с человеком, у которого впоследствии был диагностирован коронавирус.

Тем временем, у министра культуры Франции Франка Ристера диагностирован коронавирус. Чиновник на прошлой неделе провел несколько дней в здании Национальной Ассамблеи, где работали несколько депутатов, у которых был обнаружен коронавирус.

Боится коронавируса и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отказался от рукопожатия, а просто приложил руку к сердцу.