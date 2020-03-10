Коронавірус: новий глава апарату Білого дому самостійно помістив себе в карантин

Марк Медоуз. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n134914-koronavirus-novyy-glava-aparatu-bilogo-domu-samostiyno-pomistyv-sebe-v-karantyn.html

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Коронавірус не дивиться на становище своїх жертв у суспільстві, заразитися інфекцією може будь-яка людина, незалежно від свого статусу або розміру гаманця. Новий керівник апарату Білого дому Марк Медоуз вирішив самостійно помістити себе на 14-денний карантин.

Таке рішення Медоуз прийняв, коли дізнався, що під час нещодавньої конференції консервативних кіл Республіканської партії США він спілкувався із зараженою коронавірусом людиною, пише The Hill.

Конференція проходила з 26 по 29 лютого у штаті Меріленд. З моменту контакту із зараженим коронавірусом пройшло десять днів, тому Медоуз вирішив до середи побути вдома на карантині.

Наразі у чиновника не виявлено ніяких симптомів коронавірусної інфекції. В результаті тестування, коронавірусу у Медоуза виявлено не було.

Заражена коронавірусом людина, яка була учасником конференції консервативних кіл Республіканської партії США, зараз знаходиться у лікарні.

Ще четверо республіканців підтвердили, що контактували із зараженим під час конференції. Республіканці заявили, що у них не було виявлено ніяких симптомів коронавірусу, але вони проходили карантин у якості запобіжного заходу.

Слід зазначити, що двоє з цих республіканців контактували з президентом США Дональдом Трампом до того, як дізналися про зараження учасника конференції. Трамп також відвідав конференцію, але не контактував безпосередньо з людиною, у якої згодом був діагностований коронавірус.

Тим часом, у міністра культури Франції Франка Рістера діагностований коронавірус. Чиновник минулого тижня провів кілька днів у приміщенні Національної Асамблеї, де працювали кілька депутатів, у яких був виявлений коронавірус.

Боїться коронавірусу і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом відмовився від рукостискання, а просто приклав руку до серця.