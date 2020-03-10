На Донбасі чергове загострення, фото: «Слово і діло»

https://racurs.ua/ua/n134913-zagostrennya-na-fronti-u-piskah-ta-pid-avdiyivkou-boyovyky-obstriluut-ukrayinskyh-viyskovyh-ie.html

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На Донбасі в районі селища Піски та міста Авдіївка Донецької області бойовики здійснили обстріл українських військовослужбовців з мінометів калібру 120 та 122 мм.

В результаті один український військовий загинув, є поранені в одному з розвідбатальйонів. Про це у своєму Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Бутусов.

О 9.44 російсько-окупаційні війська підбили вантажівку ГАЗ-66 ЗСУ українських військовослужбовців.

Стратегія «примирення» з Путіним за рахунок згортання бойових дій українськими військами провалилася, — переконаний Бутусов.

Також інформацію про обстріл у своєму Telegram-каналі підтверджує журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, важкопоранений боєць помер під час евакуації.

За інформацією Цаплієнко, відповідати на російський обстріл українська артилерія розпочала лише через годину.

Нагадаємо, нещодавно обстріл бойовиків спричинив пожежу поблизу міста Мар’їнка Донецької області. Вогонь зміг дістатися одного з опорних пунктів ЗСУ.