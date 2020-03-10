Печерський районний суд обирає запобіжний захід Софії Федині. Фото: focus.ua

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Печерський районний суд 10 березня почав засідання на якому обирають міру запобіжного заходу другому фігуранту у справі про погрози президенту України Володимиру Зеленському.

Служителі Феміди сьогодні розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату України від «Європейської солідарності» Софії Федині. У цій же справі 12 лютого запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання обрали волонтеру Марусі Звіробій. Трансляцію із суду проводять українські ЗМІ.

Нардеп перед судовим засіданням заявила, що проти неї відкрили провадження через нагадування Зеленському про те, що на передовій стріляють і прочитала вірш Тараса Шевченка «стоїть в селі Суботові».

Софії Федині 12 лютого повідомили про підозру у погрозі вбивством президенту України, вчиненій у зв’язку із його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що відео, на якому волонтер Звіробій і депутат Верховної Ради Федина висловлюються щодо розмови президента з ветеранами АТО в Золотому Луганської області, було оприлюднено 26 жовтня минулого року. На відео також звучала нецензурна лайка на адресу Зеленського.