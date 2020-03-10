Новини економіки: Фондові індекси Азії та Європи відновлюються після обвалу через ОПЕК і коронавірус

Ситуація на фондових біржах стабілізується після різкого обвалу через ОПЕК і коронавірус

https://racurs.ua/ua/n134911-sytuaciya-na-fondovyh-birjah-stabilizuietsya-pislya-rizkogo-obvalu-cherez-opek-i-koronavirus.html

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Фондові індекси на біржах Азії та Європи відновлюються після понеділкового обвалу внаслідок падіння цін на нафту на тлі неможливості ОПЕК і Росії домовитися щодо скорочення нафтовидобутку, а також побоювань інвесторів щодо впливу коронавірусу на світову економіку.

Ф’ючерси на індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, зросли на понад 2% у Токіо, після падіння майже на 8% 9 березня. Японський індекс Nikkei додав у вартості 0,85%, а Topix — зріс на 1.28%.

Австралійський S&P/ASX 200 зріс на 3,11. Гонконзький індекс Hang Seng також зріс на 1,7%. Водночас індекс Shanghai Composite впав на 0,6%.

Європейські біржі 10 березня відкрилися зростанням на 1−1,3% після понеділкового обвалу. Причиною падіння фондових ринків 9 березня став розпад угоди ОПЕК+, що спричинило рекордне здешевлення нафти на 30%. Вчора ф’ючерси на S&P 500 впали на максимально можливі за день 5%. Європейські індекси провалилися на 5−9%, а фондовий індекс Nikkei втратив 5,1%. Індекс S&P/ASX 200 впав на 7,3%. Американський індекс Dow Jones впав на 2100 пунктів (8,1%).

Внаслідок різкого падіння у понеділок на біржах, вперше з кризи 2008 року, спрацював запобіжний механізм, який припинив торги на 15 хв, щоб не допустити зростання панічних настроїв на ринку.

Водночас екс-очільник американського фінансового гіганта Goldman Sachs Лойд Бленкфейн зазначив, що нинішня криза не буде затяжною. Бленкфейн у Твіттер висловив надію на швидке відновлення ринків.