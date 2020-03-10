Новости экономики: Фондовые индексы Азии и Европы восстанавливаются после обвала из-за ОПЕК и коронавируса

https://racurs.ua/n134911-situaciya-na-fondovyh-birjah-stabiliziruetsya-posle-rezkogo-obvala-iz-za-opek-i-koronavirusa.html

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Фондовые индексы на биржах Азии и Европы восстанавливаются после резкого обвала в понедельник, 9 марта, вследствие падения цен на нефть из-за отсутствия договоренности между ОПЕК и Россией о сокращении нефтедобычи, а также опасений инвесторов о влиянии коронавируса на мировую экономику.

Фьючерсы на индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний рынка США, выросли более чем на 2% в Токио, после падения почти на 8% 9 марта. Японский индекс Nikkei прибавил в стоимости 0,85%, а Topix — вырос на 1,28%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 3,11%. Гонконгский индекс Hang Seng также вырос на 1,7%. В то же время индекс Shanghai Composite упал на 0,6%.

Европейские биржи 10 марта открылись ростом на 1−1,3% после обвала в понедельник. Причиной падения фондовых рынков 9 марта стало отсутствие соглашения ОПЕК+, что повлекло рекордное снижение цен на нефть на 30%. Вчера фьючерсы на S&P 500 упали на максимально возможные за день 5%. Европейские индексы провалились на 5−9%, а фондовый индекс Nikkei потерял 5,1%. Индекс S&P/ASX 200 упал на 7,3%. Американский индекс Dow Jones просел на 2100 пунктов (8,1%).

Вследствие резкого падения на биржах, впервые с кризиса 2008 года, сработал предохранительный механизм, который прекратил торги на 15 мин, чтобы не допустить роста панических настроений на рынке.

В то же время экс-глава американского финансового гиганта Goldman Sachs Ллойд Блэнкфейн отметил, что нынешний кризис не будет затяжным. Блэнкфейн в Твиттер выразил надежду на скорое восстановление рынков.