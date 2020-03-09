Фондовый рынок США обвалился после цен на нефть.

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Фондовый рынок США рухнул после того, как цены на нефть сегодня утром упали на 31%.

Так, индекс S&P 500 опустился на 6,3%, NASDAQ — на 6,8%, а Dow Jones — на 7%. Торги после открытия пришлось приостановить на 15 минут. Такие меры принимают, если падение индексов выше пять процентов. Последний раз подобное происходило в 2008 году на фоне мирового кризиса. Об этом 9 марта сообщает The Globe and Mail.

Биржи в Европе тоже упали на фоне обвала нефтяных котировок. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 — 8,54%. Основной индекс Италии упал на 11% после того, как правительство приказало закрыть из-за вспышки коронавируса северную часть страны, включая финансовую столицу — Милан.

Напомним, 6 марта Россия не пришла к соглашению со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия, чтобы вернуть себе долю рынка и надавить на РФ, снизила цены на апрельские поставки на 6−8 долл. Такие действия стали причиной того, что сегодня резко снизились цены на нефть. Например, стоимость нефти марки Brent упала уже почти на треть, до 31,43 долл. за баррель.

В Москве предполагают, что из-за внезапного падения цен на нефть потери бюджета РФ могут превысить 50 млрд долл. на год. Из-за стремительного падения рубля Банк России прекратил покупку валюты в течение 30 дней.