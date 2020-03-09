Сегодня цены на нефть резко упали. Фото: gazeta.ru

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Цены на нефть должны координироваться Саудовской Аравией совместно с другими экспортерами.

Совместные действия стран-экспортеров нефти нужны для того, чтобы не допустить резкого падения цен на сырье и потрясений в мировой экономике. Саудовская Аравия, которая сейчас председательствует в «Большой двадцатке» должна «одуматься». Такое заявление сделал министр экономики Франции Бруно Ле Мэр 9 марта, сообщает CNBC.

Я бы хотел, чтобы Саудовская Аравия — как председатель G20, двадцати богатейших государств планеты, — вступила бы в координацию по вопросам цены на нефть — чтобы мы избежали потрясения на рынках, — отметил министр.

Ле Мэр уверен, что, если цены на нефть упадут слишком сильно, то в перспективе пострадают все нефтяные компании. Он отмечает, что резкое падение цен на нефть ударит и по мировой экономике.

Напомним, 6 марта Россия не пришла к соглашению со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия, которая является страной-экспортером нефти, снизила цены на апрельские поставки на 6−8 долл. Для того, чтобы вернуть себе долю рынка и надавить на РФ.

Сегодня стоимость нефти марки Brent после распада сделки упала почти на треть, до 31,43 долл. за баррель. Эксперты заявляют, что это самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда шла война в Персидском заливе.

В России уже предположили, что из-за внезапного падения цен на нефть потери бюджета РФ могут превысить 50 млрд долл. на год. На фоне обвала нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 75 за долл., то есть вырос на 6,4 рубля. Из-за падения рубля Банк России прекратил покупку валюты в течение 30 дней.