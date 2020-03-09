Сьогодні ціни на нафту різко впали. Фото: gazeta.ru

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Ціни на нафту повинні координуватися Саудівською Аравією спільно з іншими експортерами.

Спільні дії країн-експортерів нафти потрібні для того, щоб не допустити різкого падіння цін на сировину та потрясінь у світовій економіці. Саудівська Аравія, яка наразі головує у «Великій двадцятці», повинна «одуматися». Таку заяву зробив міністр економіки Франції Бруно Ле Мер, 9 березня передає CNBC.

Я б хотів, щоб Саудівська Аравія- як голова G20, двадцяти найбагатших держав планети, — вступила б в координацію з питань ціни на нафту — щоб ми уникнули потрясіння на ринках, — зазначив міністр.

Ле Мер впевнений, що, якщо ціни на нафту впадуть занадто сильно, то в перспективі постраждають всі нафтові компанії. Він відзначає, що різке падіння цін на нафту вдарить і по світовій економіці.

Нагадаємо, 6 березня Росія не дійшла згоди з країнами ОПЕК щодо скорочення видобутку нафти. Саудівська Аравія, яка є країною-експортером нафти, знизила ціни на квітневі постачання на 6−8 дол. Для того, щоб повернути собі частку ринку та натиснути на РФ.

Сьогодні вартість нафти марки Brent після розпаду угоди впала вже майже на третину, до 31,43 дол. за барель. Експерти заявляють, що це найстрімкіше падіння вартості нафти після 1991 року, коли тривала війна в Перській затоці.

У Росії вже припустили, що через раптове падіння цін на нафту втрати бюджету РФ можуть перевищити 50 млрд дол. на рік. На тлі обвалу нафти курс рубля на міжнародному валютному ринку Forex склав 75 за дол., тобто зріс на 6,4 рубля. Через падіння рубля Банк Росії припинив купівлю валюти впродовж 30 днів.