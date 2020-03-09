Суд у справі MH17: трансляція із Гааги, фото — VoaNews

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Сьогодні Гаазький окружний суд почав розглядати справу щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17. Процес розпочався у судовому комплексі «Схіпхол» поблизу Амстердама.

Орієнтовно судовий процес завершиться в кінці березня 2021 року, однак терміни можуть змінюватися. Українську делегацію представить заcтупник генпрокурора Гюндуз Мамедов, який очолив Спільну слідчу групу, а також представники СБУ, МЗС і посольства.

Улітку 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та застосування ракетного комплексу «Бук», з якого збили літак. Це так званий екс-міністр оборони угруповання ДНР Ігор Гіркін (Стрєлков), полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава так званого ГРУ ДНР Сергій Дубинський, заступник голови так званого ГРУ ДНР Олег Пулатов і громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці угруповання ДНР. Підозрюваних оголошено в міжнародний розшук.

Пасажирський літак «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, збили над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу.