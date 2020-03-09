У Нідерландах сьогодні стартує суд у справі збитого рейсу MH17: як відбуватиметься процес, фото — DW

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У понеділок, 9 березня, в місті Схіпхол поблизу Амстердама починається кримінальний процес над обвинуваченими у справі про «Боїнг-777″, збитий над Україною в 2014 році.

Цей процес обіцяє стати одним з найбільших в світовій практиці за останні десятиліття, до нього прикута значна міжнародну увагу.

Справа десятиліття

Справу передано до суду Гааги, але слухання пройдуть не в місцевому Палаці правосуддя, а в набагато більш місткому юридичному комплексі, розташованому в аеропорту Схіпхол під Амстердамом. Саме звідси вилетів 17 липня 2014 року в останній рейс малайзійський „Боїнг“. Слухання будуть відкритими, але всі охочі можуть не потрапити в зал судових засідань, тому влада Нідерландів як виняток вирішили вести пряму трансляцію судового процесу.

Справу, яка налічує близько 30 тис. сторінок, розглядає суд Гааги, але не Міжнародний суд ООН. Кілька країн, чиї громадяни загинули в результаті трагедії, вимагали призначити міжнародний трибунал у справі про катастрофу MH17, але Росія скористалася правом вето в Раді Безпеки ООН і заблокувала цю ініціативу.

Тоді влада Нідерландів запропонували провести процес за своїм національним законодавством. Такий вибір був зроблений тому, що дві третини (193) з 298 пасажирів збитого літака були громадянами цієї країни, а також тому, що міжнародне слідство велося під керівництвом нідерландських поліції і прокуратури.

Хто на лаві підсудних

На лаві підсудних повинні опинитися троє росіян: колишній фейковий міністр оборони так званої ДНР Ігор Гіркін (Стрелков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько Похмурий), полковник Олег Пулатов (Гюрза) і громадянин України Леонід Харченко (Крот).

Закони Нідерландів дозволяють притягнути до відповідальності названих підозрюваних, хоча самі вони не натискали на кнопку пуску ЗРК» Бук. Згідно з висновками слідства, Гіркін і компанія «сприяли прибуттю військової техніки з РФ і координували дії ЗРК».

Не виключено, що на початку кримінального процесу звинувачення будуть пред’явлені новим підозрюваним, наприклад, чотирьом військовослужбовцям 53-й бригади ППО РФ, які, імовірно, управляли «Буком».

Слідство і його таємниці

Дотепер ніхто не взяв на себе відповідальність за катастрофу «Боїнга-777». Після катастрофи п’ять країн — Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна — створили спільну Міжнародну слідчої групи (JIT).

Експерти JIT прийшли до висновку, що цивільний літак в небі над Донбасом 17 липня 2014 року збила військова ракета серії 9М38, випущена з ракетно-зенітного комплексу «Бук», а ЗРК знаходився на території, підконтрольній проросійським сепаратистам. Слідчі впевнені, що «Бук» потрапив на українську територію з 53-й бригади ППО РФ під Курськом і незабаром після трагедії був транспортований назад через кордон на територію РФ.

Слідчі володіють показами свідків, залишками лайнера і ракети, що його вразила з унікальним серійним номером, дані супутників і радарів, а також фото- та відеозйомкою того, як транспортували «Бук» до місця пострілу і назад. Крім того, слідчі опублікували ряд перехоплень телефонних переговорів між підозрюваними.

Крім того, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) розглядає дві скарги: «Айлей та інші проти Росії» і «Енглін та інші проти Росії». Колективні позови подані від імені 380 родичів жертв катастрофи MH17. Також в ЄСПЛ розглядається позов проти України, поданий чотирма сім’ями родичів загиблих в результаті катастрофи малайзійського «Боїнга». Позивачі звинувачують Київ у тому, що влада не закрила повністю повітряний простір над Донбасом.

«Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній», що летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, вразила військова ракета. Ніхто з 298 чоловік на борту літака не вижив.