Катастрофа MH17: затверджено голову міжнародної слідчої групи від України

У липні 2014 року бойовики збили малайзійський «Боїнг» у небі над Донбасом, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n134868-katastrofa-mh17-zatverdjeno-golovu-mijnarodnoyi-slidchoyi-grupy-vid-ukrayiny.html

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В Амстердамі погоджено та затверджено оновлений перелік членів Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT) від України, котра розслідує катастрофу малазійського «Боїнга» рейсу MH17, який був збитий в небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Групу від України, до складу якої увійшли чотири представники Офісу генпрокурора, очолив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Мамедов на центральному рівні координує роботу щодо розслідування міжнародних злочинів.

Роботу JIT, до складу якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, продовжено. Сьогодні відбулося її перше засідання в оновленому складі.

Члени JIT, зокрема, обговорили початок судового процесу, який розпочнеться завтра в комплексі юстиції «Схіпхол», розташованому за близько 50 км від Гааги.

У цьому суді у якості слухачів братимуть участь і українські прокурори.

Жертвами катастрофи MH17 стали 298 осіб — усі пасажири та члени екіпажу збитого літака.

Нагадаємо, родичів жертв цієї катастрофи з будівлею комплексу «Схіпхол» ознайомили восени 2019 року. У цій будівлі під час судового процесу зможуть поміститися лише найближчі родичі загиблих, решта — спостерігатимуть за допомогою трансляції.