Трамп заявив, що має «ідеальний план» для боротьби з коронавірусом

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n134867-tramp-zayavyv-scho-maie-idealnyy-plan-dlya-borotby-z-koronavirusom.html

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має «ідеально узгоджений та чітко налаштований план» для боротьби з новим коронавірусом.

Про це Трамп заявив сьогодні у своєму Твіттері.

За його словами, американська влада дуже рано вжила відповідні заходи, закривши певні райони на карантин.

Це було вдале рішення. Втім, фейкові ЗМІ роблять усе можливе, щоб ми виглядали погано. Сумно!, — вкотре поскаржився Трамп на нелюбов до нього певних засобів масової інформації.

За інформацією BNONews, у США наразі зафіксовано вже 464 випадки інфікування новим коронавірусом, 19 людей померли, дев’ятеро — вилікувалися. Загалом у світі вже встановлено 107 тис. 732 випадки інфікування коронавірусом та 3 тис. 662 смерті, спричинені цим захворюванням.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Італії, яка наразі є європейським епіцентром захворюваності на коронавірус, цю хворобу виявили у губернаторів двох провінцій — Лаціо та П'ємонту.