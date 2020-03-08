Тимофій Милованов, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n134866-rozdilennya-minekonomiky-na-dva-ministerstva-oznachatyme-zupynku-zemelnoyi-reformy-mylovanov.html

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Розділення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Мінекономіки та МінАПК означатиме зупинення в Україні земельної реформи.

Таку думку очільник цього відомства в уряді Олексія Гончарука Тимофій Милованов висловив в інтерв’ю виданню LIGA.net.

За словами Милованова, провести відповідне розділення було реально ще два місяці тому, коли була інша макроекономічна ситуація, до початку активної фази реформування ринку.

Наразі робота відповідного міністерства майже повністю зупинена, додав він.

Водночас Милованов не виключив, що таке розділення можна буде провести вже після запуску ринку землі.

Також Милованов висловив сподівання, що ринок землі все ж буде в Україні запроваджено. Він зазначив, що цей процес вже запущено попереднім урядом, відповідний законопроект вже пройшов перше читання.

Аби тільки наступники продовжили цей курс, — додав Милованов.

В уряді Олексія Гончарука, підтриманому Верховною Радою 29 серпня 2019 року, були об'єднані міністерства економіки та аграрної політики. У новому уряді Дениса Шмигаля, за котрий Верховна Рада проголосувала 4 березня, ці відомства планувалося розділити. Проте наразі усі вакансії в новому уряді ще не заповнені.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжує розглядати в другому читанні законопроект про запровадження в Україні ринку землі. Наразі народні обранці вже розглянули 3,1 тис. з 4 тис. 18 поданих до нього правок.