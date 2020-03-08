Тимофей Милованов, фото: Zik

https://racurs.ua/n134866-razdelenie-minekonomiki-na-dva-ministerstva-budet-oznachat-ostanovku-zemelnoy-reformy-milovanov.html

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Разделение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Минэкономики и МинАПК будет означать остановку в Украине земельной реформы.

Такое мнение глава этого ведомства в правительстве Алексея Гончарука Тимофей Милованов высказал в интервью изданию LIGA.net.

По словам Милованова, провести соответствующее разделение было реально еще два месяца назад, когда была другая макроэкономическая ситуация, до начала активной фазы реформирования рынка.

Сейчас работа соответствующего министерства почти полностью остановлена, добавил он.

В то же время Милованов не исключил, что такое разделение можно будет провести уже после запуска рынка земли.

Также Милованов выразил надежду, что рынок земли все же будет в Украине введен. Он отметил, что этот процесс уже запущен предыдущим правительством, соответствующий законопроект уже прошел первое чтение.

Лишь бы преемники продолжили этот курс, — добавил Милованов.

В правительстве Алексея Гончарука, поддержанному Верховной Радой 29 августа 2019 года, были объединены министерства экономики и аграрной политики. В новом правительстве Дениса Шмыгаля, за которое Верховная Рада проголосовала 4 марта, эти ведомства планировалось разделить. Однако в настоящее время все вакансии в новом правительстве еще не заполнены.

Напомним, Верховная Рада продолжает рассматривать во втором чтении законопроект о введении в Украине рынка земли. Сейчас народные избранники уже рассмотрели 3,1 тыс. из 4 тыс. 18 поданных к нему поправок.