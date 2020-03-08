Альберто Чіріо (праворуч), фото: Alberto Cirio

https://racurs.ua/ua/n134863-epidemiya-koronavirusu-v-italiyi-zahvorily-dvoie-gubernatoriv-karta.html

Ракурс

В Італії новий коронавірус SARS-Cov-2 зафіксували в двох губернаторів — Лаціо Ніколла Дзінгаретті та П'ємонту Альберто Чіріо.

Обидва чиновники брали участь у нараді щодо заходів, спрямованих на боротьбу із коронавірусом, яка відбулася в Римі в будівлі уряду країни 4 березня. Про це повідомляє видання RIA.

За словами Чиріо, він та Дзінгаретті під час цієї зустрічі сиділи далеко один від одного і не тиснули руки, згідно з вимогами протоколу по боротьбі з вірусом.

У Дзінгаретті хворобу виявили ще 7 березня, у Чіріо — тести наявність коронавірусу підтвердили 8 березня.

Чіріо опублікував відео у своєму Фейсбуці, в якому повідомив, що перебуває вдома в ізоляції. Він запевнив, що симптоми захворювання в нього відсутні, тож він продовжує керувати регіоном дистанційно.

В Італії вже виявлено 5 тис. 883 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, 233 людини померли, 589 — вилікувалися.

За кількістю офіційно виявлених хворих Італія наразі посідає четверте місце у світі, після Китаю, Південної Кореї та Ірану.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Італії через спалах коронавірусу уряд закрив на в’їзд і виїзд 14 провінцій.