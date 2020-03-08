У Львові шестеро людей отруїлися чадним газом, фото: Департамент охорони здоров'я ЛОДА

https://racurs.ua/ua/n134862-u-lvovi-chetvero-ditey-otruyilysya-chadnym-gazom.html

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У Львові шестеро осіб, з них четверо — діти 2012 та 2016 років народження, отруїлися чадним газом.

Постраждалих дітей у стані середньої важкості госпіталізували до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Постраждалі дорослі від госпіталізації відмовилися. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що отруєння сталося у квартирі в триповерховому будинку на вулиці Шараневича. Подачу газу до цієї квартири призупинено.

Обставини інциденту, який стався вчора в першій половині дня, встановлюються. У квартирі є газова плита, дві кахельні пічки та газова колонка для підігріву води.

Нагадаємо, у грудні 2019 року на Львівщині двох дітей та одного дорослого госпіталізували через отруєння чадним газом. Постраждалі проживали на першому поверсі триповерхового житлового будинку.