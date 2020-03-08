Андрій Ларьков, фото: ИСКККРА

https://racurs.ua/ua/n134861-pidozra-na-koronavirus-rosiyskogo-lyjnyka-znyaly-z-etapu-kubku-svitu-u-norvegiyi.html

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Російського спортсмена Андрія Ларькова зняли з етапу змагань Кубку світу з лижних гонок, який відбувається у норвезькому Осло. Сьогодні вранці він прокинувся з підвищеною температурою.

Ларьков прибуде до Москви, де, окрім здачі аналізів на можливе інфікування новим коронавірусом SARS-Cov-2, також, скоріше за все, потрапить на карантин. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Федерацію лижних гонок Росії.

У Росії вже виявлено 15 випадків інфікування коронавірусом, троє інфікованих вилікувалися.

Загалом у світі кількість випадків інфікування перевищила 107 тис., здебільшого — у материковому Китаї. Коронавірус вже став причиною смерті щонайменше 3 тис. 651 людини.

Нагадаємо, перші випадки інфікування коронавірусом вже зареєстровані у Болгарії та Молдові.