Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 9 березня очікується дощова у більшості областей. Опади прогнозують у західних, північних та центральних регіонах.

Сухо буде в східних та південних областях. Мешканців цих областей радуватиме тепла погода — синоптики обіцяють до 18° вище нуля вдень, вночі повітря прогріється до 5−8° тепла. Вночі на Заході та Півночі стовпчики термометрів покажуть від 1° до 6° тепла. Вдень через опади температура повітря складатиме від 6° до 11° тепла. Вітер прогнозують східний та північно-східний, 5−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві найближчої доби очікуються з опадами — столицю заливатиме дощем і вдень, і вночі. Вночі температура повітря становитиме 4−6° тепла, а вдень буде значно тепліше — обіцяють 9−11° вище нуля. У Дніпрі завтра вночі та вдень синоптики не прогнозують істотних опадів. Температура вночі 5−7° тепла, вдень буде доволі тепло — до 18° тепла.

У Харкові у понеділок синоптики спрогнозували мінливу хмарність. Повітря вдень прогріється до 17° тепла. Вночі прогнозують 6−8° тепла. В Одесі у перший робочий день тижня Гідрометцентр обіцяє сонце та тепло. Вдень повітря прогріється до 14° вище нуля.

Синоптики обіцяють, що завтра у Львові та в Карпатах йтимуть дощі впродовж доби. Вночі буде ще прохолодно — 1−3° тепла, вдень більш тепліше — від 7° до 9° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 9 березня прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення варто очікувати впродовж доби.

Нагадаємо, у березні синоптики обіцяли українцям відносно теплу погоду. Повідомлялося, що середня місячна температура складе 1−7° тепла. Кількість опадів у цьому місяці очікується у межах середніх багаторічних значень — 36−80 мм у гірських районах та 36−80 мм на решті території України.