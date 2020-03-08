Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n134859-zelenskyy-poobicyav-rosiyi-jorstku-vidpovid-u-razi-eskalaciyi-na-donbasi.html

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Володимир Зеленський, президент України, попередив Росію та підтримуваних нею ЛНР та ДНР щодо неприпустимості ескалації конфлікту на Донбасі.

Глава держави планує завершити війну на Донбасі за допомогою переговорів, без проведення військових дій. Зеленський не бачить сенсу у відвоюванні територій збройним шляхом, оскільки загине велика кількість людей. При цьому президент запевняє, що в разі агресії Росія отримає жорстку відповідь. Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian, текст якого опублікували на сайті Офісу президента.

Ми не повинні вибирати, яким чином завдати удару, яким чином атакувати. Це неправильно. Якщо на нас нападуть, якщо продовжуватиметься ескалація, звичайно, ми будемо відповідати. Жорстко відповідати. У нас сильна армія, ми дуже підросли за останні роки. Я вважаю, що у нас одна з найсильніших армій у Європі. І це, до речі, всі засвідчують: європейські, американські військові експерти. Тому… Але потрібно спробувати без війни, — повідомив глава держави.

На думку Зеленського, окуповані території можливо повернути шляхом діалогу. При цьому він зізнався, що з главою РФ Володимиром Путіним дуже складно домовлятися. Президент наголосив, що попри складні переговори, Україна змогла повернути додому вже 11 людей.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що сподівається домовитися із Зеленським про мир між Україною та Росією. Він відзначив, що за останній час Росії і Україні вдалося знайти компроміс у деяких питаннях.