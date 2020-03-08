У Києві проходить жіночий марш. Фото: Новое время

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У Києві 8 березня розпочався традиційний жіночий марш. Учасники ходи зібралися на Михайлівській площі.

Активісти вимагають ратифікувати конвенцію Ради Європи про запобігання насильству над жінками та домашньому насильству і боротьбу з цими явищами. Учасники маршу тримають у руках плакати з написами: «Дискримінація коштує дорого», «Різні, але рівні», «Жінкам — рівне представництво у владі» тощо. Трансляцію заходу проводять українські ЗМІ.

Ми виходимо на марш щоб змусити державу почути про наші проблеми, ратифікувати Стамбульську конвенцію та зменшити кількість насильницьких злочинів, забезпечивши належну реакцію правоохоронних органів та захист жертв, — йдеться в повідомленні організаторів маршу в Facebook.

У прес-службі поліції Києва повідомили, що для охорони правопорядку в центрі Києва, де проходять акції різного спрямування, задіяні достатньо кількість силовиків.

Нагадаємо, у Киргизстані невідомі розігнали учасниць жіночого маршу, який проводився у Бішкеку. Зловмисники побили жінок та дітей, а поліція ще й після цього затримала двадесятки учасниць маршу.