Прем’єр Чехії Андрій Бабіш закликав Італію закрити кордон з Європою. Фото:

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Андрій Бабіш, прем'єр-міністр Чехії, закликав владу Італії заборонити всім своїм громадянам їздити в Європу, щоб приборкати спалах коронавірусу SARS-Cov-2.

У Чехії є вже 26 підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Більшість заражених були пов’язані з особами, які подорожували з Італії або спілкувалися з кимось, хто був там. Про це повідомляє видання Reuters.

Італія повинна заборонити всім своїм громадянам виїжджати в Європу, тому що ми не можемо видати таке розпорядження в Шенгені, — заявив Бабіш.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, в Італії коронавірусом захворіли 5 тис. 883 особи, померли 233 особи. Через спалах SARS-Cov-2 в Італії уряд ухвалив рішення закрити на в’їзд і виїзд 14 провінцій: Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П’яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро, Урбіно, Алессандрія, Асті, Новара, Вербано, Кузіо, Оссола, Верчеллі, Падуа, Тревізо. Тут не працюватимуть школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Торгові центри будуть закриті з понеділка до п’ятниці.