Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал Италию закрыть границу с Европой. Фото: eurotopics.net

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Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии, призвал власти Италии запретить всем своим гражданам ездить в Европу, чтобы обуздать вспышку коронавируса SARS-Cov-2.

В Чехии есть уже 26 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Большинство зараженных были связаны с лицами, которые путешествовали по Италии или общались с кем-то, кто был там. Об этом сообщает издание Reuters.

Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем издать такое распоряжение в Шенгене, — заявил Бабиш.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в Италии коронавирусом заболели 5 тыс. 883 человека, умерли 233 человека. Из-за вспышки SARS-Cov-2 в Италии правительство приняло решение закрыть на въезд и выезд 14 провинций: Ломбардия, Венеция, Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро, Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано, Кузио, Оссола, Верчелли, Падуа, Тревизо. Здесь не будут работать школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры будут закрыты с понедельника по пятницу.