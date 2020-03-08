Новых заражений коронавирусом в Украине не обнаружили. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n134856-minzdrav-novye-sluchai-zarajeniya-koronavirusom-v-ukraine-ne-zafiksirovany.html

Ракурс

В Украине по состоянию на сегодня только один человек заражен китайским коронавирусом.

Не нашли подтверждения остальные 20 подозрений. Вчера в течение дня в Центр общественного здоровья поступило одно сообщение о подозрении на коронавирус в Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро 8 марта в вирусологической референс-лаборатории ЦОС исследованы 20 доставленных образцов материалов, в том числе 6 отобранных от лиц с подозрением на Covid-19 и 14 от контактных, положительные на Covid-19 не обнаружены, — отметили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что с начала года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на Covid-19 и был выявлен один положительный результат.

Как сообщает BNODesk в Telegram, по состоянию на 8 марта 2020 года были зарегистрированы 106 тыс. 350 случаев заболевания SARS-CoV-2, из них 3 тыс. 600 закончились смертью.

Напомним, 7 марта Черновицкая областная государственная администрация сообщила, что в шести из семи госпитализированных украинцев в Черновцах не подтвердился коронавирус.