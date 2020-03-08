Акция феминисток в Бишкеке. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/n134855-v-kyrgyzstane-neizvestnye-izbili-jenschin-na-marshe-po-sluchau-8-marta-video.html

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Международный женский день в Кыргызстане был омрачен разгоном участниц женского марша, который проводился в Бишкеке.

Ежегодный митинг начался на площади Победы около полудня. На участников марша впоследствии напали неизвестные мужчины в колпаках и масках. Они начали избивать женщин и детей. В ситуацию вмешались правоохранители. Об этом 8 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киргизское информационное агентство «Апрель».

После вмешательства правоохранителей неизвестные разбежались. Силовики почему-то не стали преследовать нападавших, а начали задерживать активисток. Участниц марша посадили в полицейские автобусы. Всего задержали около двух десятков женщин, всех доставили в местный участок.

В Главном управлении внутренних дел Бишкека не комментировали инцидент.

Напомним, 2 марта в Кишиневе ветераны войны в Приднестровье устроили штурм здания правительства Молдовы. Участники акции протеста недовольны, что действующая власть исповедует пророссийский курс страны.