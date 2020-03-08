В Днепре временно закрыли аэропорт. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n134854-v-dnepre-vremenno-zakryli-aeroport-iz-za-naydennyh-bomb.html

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В Днепре приостановили работу международного аэропорта «Днепропетровск».

Такое решение было принято после того, как на территории аэродрома обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны. Вчера ГСЧС получило сообщение о том, что на территории ведомственной заправочной станции аэропорта во время проведения земельных работ обнаружили устаревшие боеприпасы. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На территории аэропорта нашли две авиабомбы SC-10. Саперы ГСЧС сегодня в 9.30 продолжили работу по изъятию этих боеприпасов. На месте происшествия работают 10 человек, привлечены три единицы техники.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что работа аэропорта временно приостановлена примерно до 18.00.

Напомним, в феврале вблизи Станицы Луганской украинские саперы во время работ по разминированию обнаружили термобаричний заряд ТБГ-7В от РПГ-7В. Данный боеприпас не производится в Украине и находится на вооружении только в армии РФ.