Фрукт дуриан. Фото: thailand-news.ru

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Экзотический фрукт стал основой для источника питания нового поколения. Ученые сделали неожиданное открытие во время поисков эффективной альтернативы традиционным литий-ионным аккумуляторам.

Изобретатели пришли к выводу, что фрукт дуриан можно использовать для создания суперконденсаторов, способных хранить большое количество энергии и заряжаться с огромной скоростью. Такое открытие сделали исследователи Сиднейского университета, сообщает ubergizmo.com.

В ходе экспериментов выяснилось, что высокопористые отходы дуриана отлично подходят на роль такого проводника суперконденсаторов.

Доцент Винсент Гомес отметил, что отходы этого фрукта могут послужить основной для создания недорогих суперконденсаторов с возможностью сверхбыстрой зарядки. Такие устройства можно использовать в сфере автомобилестроения.

Как известно, дуриан — род растений семейству мальвовых, включающая в себя около 30 видов, произрастающих в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии. Этот фрукт, который покрыт иголками, имеет крайне неприятный запах, но невероятный на вкус.

Напомним, китайские ученые заявляют, что замедление старения происходит благодаря плодам архату. Этот фрукт способствует регенерации клеток. Ученые провели эксперимент над мышами и зафиксировали, что употребление архату течение 10 месяцев смогло замедлить процесс старения.