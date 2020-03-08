Фрукт дуріан. Фото: thailand-news.ru

https://racurs.ua/ua/n134853-naukovci-stvoryly-akumulyator-novogo-pokolinnya-z-ekzotychnogo-frukta.html

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Екзотичний фрукт став основою для джерела живлення нового покоління. Науковці зробили несподіване відкриття під час пошуків ефективної альтернативи традиційним літій-іонним акумуляторам.

Винахідники дійшли висновку, що фрукт дуріан можна використовувати для створення суперконденсаторів, здатних зберігати велику кількість енергії і заряджатися з величезною швидкістю. Таке відкриття зробили дослідники Сіднейського університету, повідомляє ubergizmo.com.

У ході експериментів з’ясувалося, що високопористі відходи дуріана відмінно підходять на роль такого провідника суперконденсаторів.

Доцент Вінсент Гомес зазначив, що відходи цього фрукта можуть послужити основною для створення недорогих суперконденсаторів з можливістю надшвидкої зарядки. Такі пристрої можна використовувати у сфері автомобілебудування.

Як відомо, дуріан — рід рослин родини Мальвові, що включає в себе близько 30 видів, які ростуть у дощових тропічних лісах Південно-Східної Азії. Цей фрукт, який вкритий голками, має вкрай неприємний запах, але неймовірний на смак.

Нагадаємо, китайські вчені заявляють, що уповільнення старіння відбувається завдяки плодам архату. Цей фрукт сприяє регенерації клітин. Науковці провели експеримент над мишами і зафіксували, що вживання архату протягом 10 місяців змогло уповільнити процес старіння.