Авокадо знищить «поганий» холестерин і захистить від проблем із серцем, фото: pexels

https://racurs.ua/ua/n128720-avokado-znyschyt-poganyy-holesteryn-i-zahystyt-vid-problem-z-sercem-ucheni.html

Ракурс

Серцево-судинні захворювання може попередити вживання авокадо. За даними вчених, цей фрукт може знизити показники «поганого» холестерину в організмі.

Loading...

Наукові співробітники Університету штату Пенсільванія (США) провели дослідження користі авокадо для організму людини. Результати спостережень опубліковано в прес-релізі на EurekAlert!

Для експерименту запросили 45 осіб, які страждають надмірною вагою чи ожирінням. Добровольцям запропонували дотримуватися двотижневого режиму харчування з великою кількістю жирів і вуглеводів. Вони переходили на три різновиди дієти. Головною умовою однієї з них було включення до раціону авокадо раз на день. Рекомендацій авторів досліджень добровольці дотримувалися впродовж п’яти тижнів.

З’ясувалося, що люди, які віддали перевагу вживанню авокадо, мали незначний показник іпопротеїнів низької щільності. У них також фіксувався підвищений рівень антиоксиданту лютеїну, що позитивно впливало на стан організму.

Холестерин, який пов’язаний із ліпопротеїнами низької щільності (ЛПНЩ), учені називають «поганим». Високий вміст у крові ЛПНЩ корелює з підвищеним ризиком розвитку атеросклерозу. Переносниками «хорошого» холестерину є ліпопротеїни високої щільності.

Раніше учені з Китаю заявили, що плоди архата уповільнюють старіння. Цей фрукт, за словами представників наукової спільноти, сприяє регенерації клітин.