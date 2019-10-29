Авокадо уничтожит «плохой» холестерин и защитит от проблем с сердцем, фото: pexels

https://racurs.ua/n128720-avokado-unichtojit-plohoy-holesterin-i-zaschitit-ot-problem-s-serdcem-uchenye.html

Ракурс

Сердечно-сосудистые заболевания может предотвратить употребление авокадо. По данным ученых, этот фрукт может снизить показатели «плохого» холестерина в организме.

Loading...

Научные сотрудники Университета штата Пенсильвания (США) провели исследование пользы авокадо для организма человека. Результаты наблюдений опубликованы в пресс-релизе на EurekAlert!

Для эксперимента пригласили 45 человек, которые страдают избыточным весом или ожирением. Добровольцам предложили соблюдать двухнедельный режим питания с большим количеством жиров и углеводов. Они переходили на три вида оздоровляющей диеты. Главным условием одной из них было употребление авокадо один раз в день. Рекомендации авторов исследований добровольцы соблюдали пять недель.

Выяснилось, что люди, которые отдали предпочтение употреблению авокадо, имели незначительный показатель ипопротеинов низкой плотности. У них также зафиксировали повышение уровня антиоксиданта лютеина. Это положительно влияло на состояние организма.

Холестерин, который связан с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), ученые называют «плохим». Высокое содержание в крови ЛПНП коррелирует с повышенным риском развития атеросклероза. Переносчиками «хорошего» холестерина являются липопротеины высокой плотности.

Ранее ученые из Китая заявили, что плоды архата замедляют старение. Этот фрукт, по словам представителей научного сообщества, способствует регенерации клеток.