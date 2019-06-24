Дефибриллятор при остановке сердца

https://racurs.ua/2385-defibrillyator-pri-ostanovke-serdca-v-obschestvennyh-mestah-o-jizni-ili-biznese.html

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К сожалению, этот случай не из хэппи-эндов. Несмотря на то, что врачи скорой сделали все, что могли. Несмотря на то, что были люди, которые не растерялись и проводили сердечно-легочную реанимацию. Девятилетняя девочка умерла — рядом не оказалось дефибриллятора при остановке сердца.

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Трагический случай, произошедший на перроне киевского метро в декабре прошлого года, стал переломным моментом. В июне 2019-го на заседании Киевского городского совета были объявлены проекты — победители общественного бюджета на 2020 год, среди которых и проект «РеаниМетро», за который проголосовали киевляне.

Итак, уже в 2020 году 19 станций метрополитена должны быть оборудованы автоматическими дефибрилляторами, современными аптечками, а персонал должен пройти обучение по оказанию домедицинской помощи и применению дефибриллятора при остановке сердца. Установка одного такого аппарата в среднем обойдется примерно в 190 тыс. грн (половина суммы — сам аппарат, остальное — тренинги для работников метрополитена, специальный шкаф для хранения и аптечки).

Заметим, что автоматический внешний дефибриллятор (АВД) предназначен для использования не медицинскими работниками. Умный прибор оснащен звуковыми подсказками. Подобные дефибрилляторы при остановке сердца эффективно работают и спасают жизни в общественных местах в большинстве стран Европы и Америке. Опыт Украины: дефибрилляторы еще являются роскошью, установлены в аэропортах Киева и Одессы. Еще их можно найти в некоторых торговых центрах и гостиницах Львова. За три года в аэропорту Борисполь были проведены три успешные дефибрилляции.

Пока дефибрилляторы в метро и общественных местах — в теории. Впереди проект «РеаниМетро» ждет полоса препятствий: техническое задание для закупки, тендеры и реализация под контролем общественности. А еще — информационная кампания для повышения осведомленности киевлян в вопросе применения дефибриллятора при остановке сердца.

На днях Минздрав представил для общественного обсуждения так называемую нормативку — проект постановления о требованиях комплектации, хранения и использования медицинских укладок для оказания домедицинской помощи. Проектом предусмотрено, что в местах массового скопления людей установят обновленные аптечки. Места, где собираются более 200 человек, будут оборудованы автоматическими дефибрилляторами.

Дефибриллятор при остановке сердца и три вида аптечек

Согласно обновленной классификации, аптечки разделяют на три вида.

I уровень — места, где возможно одновременное присутствие не более 30 человек. Аптечку укомплектуют бинтами, лейкопластырем, медицинскими перчатками, термоодеялом, пленкой-клапаном для искусственной вентиляции легких.

II уровень — места, где одновременно возможно присутствие 200 человек. Например, торгово-развлекательные центры, образовательные учреждения, АЗС. В аптечку дополнительно войдут механические средства для остановки кровотечения, тонометр и атравматичные ножницы.

III уровень — не больше 1000 человек. Аптечки этого типа дополнительно укомплектуют лекарственными средствами и автоматическим внешним дефибриллятором. Еще раз отметим, что автоматические дефибрилляторы оборудованы голосовым меню-помощником, включают заряд лишь в том случае, если устройство зафиксирует нарушение сердечного ритма. Если людей больше — должно быть установлено несколько наборов с дефибрилляторами.

Опубликованный документ уже вызвал немало вопросов. Даже далекий от медицины человек, наверное, задумается: а что в укладке I может помочь дождаться приезда скорой? Бактерицидный пластырь, эластичный бинт? 10 пар смотровых перчаток и вовсе вводят в ступор. Смущает и размер марлевых салфеток, прописанный, как утверждают, под единственную фирму-изготовителя. Все эти пазлы складываются в коррупционные риски. Все же хотелось бы, чтобы актуальнейшая инициатива о дефибрилляторах при остановке сердца была действительно о жизни людей, а не о бизнесе.