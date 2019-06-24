Дефібрилятор при зупинці серця

https://racurs.ua/ua/2385-defibrylyator-pry-zupynci-sercya-u-gromadskyh-miscyah-pro-jyttya-chy-biznes.html

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На жаль, цей випадок не з хепі-ендів. Попри те, що лікарі швидкої зробили все, що могли. Попри те, що були люди, які не розгубилися і проводили серцево-легеневу реанімацію. Дев'ятирічна дівчинка померла — поруч не було дефібрилятора при зупинці серця.

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Трагічний випадок, що стався на пероні київського метро у грудні минулого року, став переломним моментом. У червні 2019-го на засіданні Київської міської ради було оголошено проекти — переможці громадського бюджету на 2020 рік, серед яких і проект «РеаніМетро», за який проголосували кияни.

Отже, вже у 2020 році 19 станцій метрополітену мають бути обладнані автоматичними дефібриляторами, сучасними аптечками, а персонал повинен пройти навчання з надання домедичної допомоги та застосування дефібрилятора при зупинці серця. Встановлення одного такого апарату в середньому обійдеться приблизно у 190 тис. грн (половина суми — сам апарат, решта — тренінги для працівників метрополітену, спеціальна шафа для зберігання та аптечки).

Зауважимо, що автоматичний зовнішній дефібрилятор (АЗД) призначений для використання не медичними працівниками. Розумний прилад оснащений звуковими підказками. Подібні дефібрилятори при зупинці серця ефективно працюють і рятують життя у громадських місцях в більшості країн Європи та Америці. Досвід України: дефібрилятори ще є розкішшю, встановлені в аеропортах Києва та Одеси. Ще їх можна знайти в деяких торгових центрах і готелях Львова. За три роки в аеропорту Бориспіль було проведено три успішні дефібриляції.

Поки дефібрилятори в метро і громадських місцях — у теорії. Попереду на проект «РеаніМетро» чекає смуга перешкод: технічне завдання для закупівлі, тендери та реалізація під контролем громадськості. А ще — інформаційна кампанія для підвищення обізнаності киян у питанні застосування дефібрилятора при зупинці серця.

Днями МОЗ представило для громадського обговорення так звану нормативку — проект постанови про вимоги комплектації, зберігання і використання медичних укладок для надання домедичної допомоги. Проектом передбачено, що в місцях масового скупчення людей встановлять оновлені аптечки. Місця, де збираються понад 200 осіб, буде обладнано автоматичними дефібриляторами.

Дефібрилятор при зупинці серця і три види аптечок

Згідно з оновленою класифікацією, аптечки поділяють на три види.

I рівень — місця, де можлива одночасна присутність не більш як 30 осіб. Аптечку укомплектують бинтами, лейкопластиром, медичними рукавичками, термоковдрою, плівкою-клапаном для штучної вентиляції легенів.

II рівень — місця, де одночасно можлива присутність 200 осіб. Наприклад, торговельно-розважальні центри, освітні установи, АЗС. До аптечки додатково увійдуть механічні засоби для зупинки кровотечі, тонометр і атравматичні ножиці.

III рівень — не більш як 1000 осіб. Аптечки цього типу додатково укомплектують лікарськими засобами та автоматичним зовнішнім дефібрилятором. Ще раз зауважимо, що автоматичні дефібрилятори обладнано голосовим меню-помічником, вмикають заряд лише в тому випадку, якщо пристрій зафіксує порушення серцевого ритму. Якщо людей більше — має бути встановлено декілька наборів з дефібриляторами.

Опублікований документ вже викликав чимало запитань. Навіть далека від медицини людина, напевно, замислиться: а що в укладці I може допомогти дочекатися приїзду швидкої? Бактерицидний пластир, еластичний бинт? 10 пар оглядових рукавичок і зовсім вводять у ступор. Бентежить і розмір марлевих серветок, прописаний, як стверджують, під єдину фірму-виробника. Всі ці пазли складаються в корупційні ризики. Все ж хотілося б, щоб така актуальна ініціатива щодо дефібриляторів при зупинці серця була дійсно про життя людей, а не про бізнес.