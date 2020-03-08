Олег Верняев на Кубке мира FIG. Фото: НОК Украины в Facebook

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В США прошел первый этап Кубка мира по многоборью FIG. Украинские гимнасты порадовали высокими результатами во время соревнований в Милуоки.

Олег Верняев, герой летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, получил серебряную медаль в многоборье. Золотую медаль по итогам соревнований получил спортсмен из США с украинскими корнями Сэм Микулак — он набрал 85,332 очка. На второй позиции оказался Верняев с 83,064 очками. Тройку лучших замкнул представитель Великобритании Джеймс Холл — 82,999 очков. Об этом сообщает НОК Украины в Facebook.

На соревнованиях также представляла Украину и спортсменка Диана Варинская. Ее результат 50,433 очка и 10 место в зачете.

Напомним, в феврале сборная Украины выиграла золото в эстафете Чемпионата Европы 2020 года по биатлону. В квартет сборной Украины вошли Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.