Олег Верняєв на Кубку світу FIG. Фото: НОК України у Facebook

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У США пройшов перший етап Кубка світу з багатоборства FIG. Українські гімнасти потішили високими результатами під час змагань у Мілуокі.

Олег Верняєв, герой літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, здобув срібну медаль у багатоборстві. Золоту медаль за підсумками змагань отримав спортсмен зі США з українським корінням Сем Микулак — він набрав 85,332 очка. На другій позиції опинився Верняєв із 83,064 очками. Трійку кращих замкнув представник Великої Британії Джеймс Холл — 82,999 очок. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

На змаганнях також представляла Україну і спортсменка Діана Варинська. Її результат 50,433 очки та 10 місце в заліку.

Нагадаємо, у лютому збірна України виграла золото в естафеті Чемпіонату Європи 2020 року з біатлону. До квартету збірної України увійшли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.