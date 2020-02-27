Українці — чемпіони Європи-2020, фото — Фейсбук "Біатлон України"

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Збірна України виграла золото в естафеті Чемпіонату Європи 2020 року з біатлону. У білоруських Раубічах сьогодні відбулася класична змішана естафета в рамках Чемпіонату Європи-2020.

До квартету збірної України увійшли Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний.

Україна до фінішу боролася за перемогу з господарями і виграла у Білорусі в цій дуелі після заключної стрільби. Її на останньому рубежі проводив за українців чемпіон світу-2019 Підручний. Він стоячи відстрілявся без промахів, а от білорус Сергій Бочарніков пішов на коло штрафу.

Підручний без спротиву суперників провів заключні два кілометри естафети і фінішував першим з прапором України.

Господарі ж могли залишитися навіть без медалі, оскільки їх на останньому колі перегнали росіяни і норвежці. Згодом збірну Норвегії дискваліфікували. Причиною стало те, що норвезький тренер виштовхав з траси Бочарнікова. Таким чином спортсмени з Білорусії піднялися на третю сходинку подіуму.

Сьогоднішня перемога збірної України стала четвертою медаллю у чотирьох гонках чемпіонату Європи в Раубічах. Раніше Підручний та Підгрушна завоювали відповідно бронзу і срібло, а Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко добули бронзу в сингл-міксті.

Минулого тижня жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу 2020 року.